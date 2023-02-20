«التموين»: افتتاح معارض أهلا رمضان جديدة بالمنوفية خلال ساعات

تواصل محافظة المنوفية، تنفيذ معارض أهلا رمضان بكثافة على مستوى جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة ما جعلها تصبح الأولى على مستوى الجمهورية في عدد المعارض وفقا لبيان وزارة التموين بواقع 75 معرضا ثابتا في المدن والقرى، وتستعد محافظة المنوفية لافتتاحات جديدة خلال الساعات المقبلة لمعارض أخرى.

افتتاح معرض أهلا رمضان جديد في الباجور

ويفتتح مسؤولو الباجور معرض أهلا رمضان الجديد في المدينة والذي يعد أحد أكبر المنافذ بالمركز في إطار التوسع في إنشاء معارض أهلا رمضان، كما افتتح مسؤولو أشمون منفذا جديدا للسلع الغذائية أهلا رمضان بسبب الإقبال الكبير على المعارض في مركز أشمون تسهيلا وتخفيفا على المواطنين.

افتتاح معرضين أهلا رمضان في شبين الكوم

وتستعد مدينة شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية، لبدء العمل في معرضين آخرين بعد الانتهاء من تجهيزهما، إذ سيتم توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية المخفصة في هذين المنفذين، وتأتي المعارض الجديدة في شبين الكوم بجانب المعارض الموجودة بالفعل في المدينة والتي تزيد عن 5 معارض ومنافذ ثابتة.

وتشهد معارض أهلا رمضان في مركزي منوف وتلا إقبالا كبيرا من المواطنين، ما جعل المسؤولين يستعدون لافتتاح معارض جديدة في القرى في إطار توجهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، والذي شدد على افتتاح منافذ ومعارض جديدة لأهلا رمضان بخلاف منافذ وزارة الزراعة، ومنافذ الهلال الأحمر المصري.