افتتاح معرض «أهلا رمضان» بمدينة مطوبس في كفر الشيخ بتخفيضات 30% 

افتتح اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، اليوم الاثنين، معرض «أهلا رمضان»، للحد من غلاء الأسعار واحتكار السلع، وتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة، تزامناً مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم.

جاء ذلك بحضور عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والدكتورة مها الحوشي، مسؤول الغرفة التجارية، وعبد الفتاح حسام الدين، مدير،إدارة تموين مطوبس، والدكتور هنداوي حسام الدين، رئيس قسم التفتيش علي اللحوم بالإدارة البيطرية.

افتتاح معرض «أهلا رمضان» في مطوبس

ويتضمن معرض «أهلا رمضان» مختلف السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة ومناسبة، لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع، وذلك خلال شهر رمضان، مثل اللحوم، والسكر، والزيت، والسمن، والأرز، والمكرونة، والدقيق، إضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من دواجن وأسماك، حيث يتم بيعها بأسعار مخفضة بنسبة تصل من 25 إلى 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق.

توفير السلع بأسعار مخفضة

جاء ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتبكير إقامة معارض «أهلا رمضان» هذا العام لتبدأ من يناير الجاري، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، لتعمل جنباً إلى جنب المنافذ المتنقلة، ومنافذ وزارات الزراعة والدفاع والداخلية والتنمية المحلية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالأسعار الإقتصادية المخفضة.

ومن جانبه أكد «الهيدبى»، عبر بيان اليوم، تشكيل لجان لمتابعة المعرض بصفة مستمرة، والتيسير على المواطنين بمركز مطوبس في كفر الشيخ، بهدف حصولهم على السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومخفصة من معرض «أهلا رمضان».