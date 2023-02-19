اتحاد الصناعات لـ نشأت الديهي: الأرز متوفر في «أهلا رمضان» بكميات وبـ14.5 جنيه

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن الأرز يباع في معارض «أهلاً رمضان» بـ14.5 جنيه، ومتوفر بصورة كبيرة، معقبًا: «المواطن يستطيع الحصول على أي كمية من معارض أهلا رمضان، وحكاية إن الأزر مش موجود في مصر أمر مستبعد».

إنتاج الأرز متاح ومتوفر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية ten، مساء الأحد، أن الإنتاج من الأرز متوفر وبشكل زائد، مشيرًا إلى أن الأرز كان مسعر بشكل معين، وعندما طبقت التسعيرة الجبرية، لم تقم الهايبرات الكبيرة بشراء الأرز، ما أدى إلى نقص الأرز.

خفض سعر طن شعير الأرز

ولفت إلى أن الحكومة قامت بإلغاء التسعيرة، وهذا أدى لخفض سعر طن شعير الأرز بصورة تتراوح ما بين 200 لـ500 جنيه، مشيرًا إلى أن وزارة التموين أعلنت مناقصة عالمية لاستيراد الارز، وخلال النصف الأول من شهر مارس سيكون الارز متوفر بكثرة، معقبًا: «الناس مش هتبقى عارفة تودي الأرز فين».