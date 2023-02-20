سعر الأرز في التموين.. ثابت على البطاقات وأقل 5 جنيهات في «أهلا رمضان»

يشهد سعر الأرز في التموين ثباتا على البطاقات للمواطنين المستفيدين من منظومة الدعم، وعددهم 64 مليون مواطن مدرجا على 23 مليون بطاقة تموين، يُصرف لهم من منافذ البقالين بسعر مدعم عند 10.5 جنيه شهريا ضمن حصة السلع التموينية المستحقة لكل بطاقة تموينية.

سعر الأرز في التموين

ويتراوح سعر الأرز في التموين في فروع المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان المنتشرة على مستوى المحافظات، بين 14.50 جنيه إلى 16.50 جنيه حسب نسبة الكسر، بسعر أقل من 5 جنيهات للكيلو في الأسواق والمحلات التجارية الخاصة.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدم تحديد حصة من الأرز للمواطن أثناء الشراء من معارض أهلا رمضان أو من المجمعات الاستهلاكية، لمنح الفرصة لكل أسرة لشراء احتياجاتها من الأرز، فيما تحدد وزارة التموين حصة الأرز على البطاقة التموينية شهريا بعدد 2 كيس أرز أبيض معبأ.

أسعار السلع في معارض أهلا رمضان

وتستمر معارض أهلا رمضان التي دشنتها وزارة التموين بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والمحافظين حتى نهاية شهر رمضان الكريم، بتخفيضات تصل إلى 30% على أسعار السلع الغذائية والرمضانية مقارنة بمثيلات ذات السلع في السوق المحلية والسلاسل التجارية الخاصة.