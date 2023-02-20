معرض للعب الأطفال والأثاث والأجهزة الكهربائية مجانا بالشرقية «صور»

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية بقيادة عبدالحميد الطحاوي، في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، معرضاً لتوزيع لعب الأطفال والأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى أبو عمران وأبو حريز وأبو شرابية والحوامدة وعزبة التل مركز كفر صقر في محافظة الشرقية.

توفير مستلزمات المنزل الرئيسية

أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن، أن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير مستلزمات المنزل الرئيسية من أثاث وأجهزة كهربائية، فضلا عن توزيع لعب الأطفال بالمجان تمامًا.

مساهمة الجمعيات الأهلية لتوفير احتياجات المواطنين

وأوضج الطحاوي على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلي جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية من الأورمان تتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة وأنه حتى الآن تم توزيع العديد من الأثاث والأجهزة الكهربائية في مراكز المحافظة، وأن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأوضح شعبان أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوي عزب وقرى المحافظة تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد أن منازل هذه الأسر تفتقر إلي وجود أثاث وان ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها لأثاث مناسب.

يذكر أن توزيع الأورمان للأثاث والأجهزة الكهربائية يأتي استكمال لجهود الأورمان التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقري الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.