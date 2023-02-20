«التضامن»: الوزارة تقدم دعم نقدي شهري لأكثر من 431 ألف يتيم

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، مدّ الحماية للأسر الأولى بالرعاية، وتطبيق سياسات متكاملة للرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى توفير دعم نقدي لأكثر من 5 ملايين أسرة فقيرة تضم 22 مليون مواطن، بإجمالي موازنة 28 مليار جنيه، تتحمل الدولة 25 مليار جنيه منها ويتحمل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي 3 مليارات جنيه.

ووفقا لبيان صحفي، عملت الوزارة في إطار الحماية الاجتماعية على التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر يزيد عن 906 ألف مشروع، بإجمالي رأس مال 2,8 مليار جنيه، مؤكدة أن كل قروض المشروعات ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% إلى 9% لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر للنساء.

الدعم يشمل كل الجوانب النقدية والعينية للأيتام

وأشارت التضامن إلى تقديم دعم نقدي شهري لأكثر من 431 ألف يتيم سواء من الأيتام في أسر طبيعية أو ممتدة بما يشمل فاقدي الأبوين أو فاقدي الأب، بتكلفة قدرها 1,340 مليار جنيه مصري، مؤكدة أن الدعم يشمل الجانب النقدي والجانب العيني، ومصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائي ومصروفات الطوارئ والأزمات.

إعفاء 5 ملايين طالب من المصروفات الدراسية

وأكدت أنه في إطار الحماية والعدالة الاجتماعية تم العمل على تكافؤ الفرص التعليمية، حيث تم إعفاء 5 ملايين طالب من غير القادرين من المصروفات الدراسية سواء من برنامج «تكافل»، أو من برنامج «تكافؤ الفرص التعليمية»، مشيرة إلى توفير دعم نقدي لنحو 1,1 مليون فرد من ذوي الإعاقة بتكلفة سنوية تبلغ 5,2 مليار جنيه سنويا.

زيادة المعاشات بنسبة 152%

ولفتت «التضامن»، إلى أن المعاشات زادت بنسبة 152% حرصاً على تحسين جودة حياة أصحاب المعاشات والتخفيف من حدة آثار الأزمات الاقتصادية المتتالية، موضحة أنه تم زيادة قيمة المعاشات المنصرفة من نحو 117 مليار جنيه عام 2015 إلى ما يقارب 295 مليار جنيه عام 2022.