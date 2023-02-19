«التضامن»: معرض «ديارنا» هذا العام مستوحى من القاهرة القديمة

أكدت وزارة التضامن الإجتماعي، أنّ النسخة الجالية من معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، سيعقد بأحد المولات الكبرى في مدينة القاهرة الجديدة، بداية من الخميس المقبل الموافق 23 فبراير ويستمر حتي 11 مارس المقبل.

وأوضحت الوزارة معرض « ديارنا» للحرف اليدوية، يقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي»، وعلى مساحة أكثر من 2800 متر مربع، مشيرة إلى أنّ المعرض بمثابة نقطة تمركز ثقافية، تسعى للحفاظ على التراث المصري الأصيل، وتسويق المنتجات الصديقة للبيئة وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة.

تسليط الضوء على المنتجات والثقافة الخاصة بواحة سيوة

وأشارت إلى أنّ النسخة الجديدة، تحتفل بالثقافة والفنون لمدينة وواحة سيوة الفريدة كضيف الشرف، وسيتم تسليط الضوء على المنتجات والثقافة الخاصة بتلك المنطقة المميزة من أرض مصر، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين في مصر، بالإضافة إلي عارضين من ذوي الإعاقة لعرض منتجاتهم ودعم قضاياهم وعدد من الجمعيات الصديقة للبيئة، كما هناك عدد من الوزارات الشريكة منها وزارت الثقافة والشباب والرياضة والصناعة والتنمية المحلية والبيئة، وزارة قطاع الأعمال العام، والمجلس القومي للمرأة.

وذكرت الوزارة أن نسخة معرض «ديارنا» هذا العام مستوحاة من القاهرة القديمة، وسيتم إلقاء الضوء على فنون الأرابيسك والنحاس والزجاج، كذلك عرض المنتجات المتعلقة بشهر رمضان وعيد الأم مثل ديكورات المنزل والأزياء والإكسسوارات، التي ستكون متاحة في المعرض خلال فترة إقامته، حيث تمكن هذه النسخة أكثر من 400 عارض، يمثلون 20 محافظة للترويج لحرفهم اليدوية الأصيلة، مما يساهم في خلق فرص بيع مباشرة وفتح أسواق جديدة لهم، مشيرة إلى أن المعرض يعد من أقدم وأعرق المعارض في دعم مجال الحرف اليدوية، والحفاظ على الفنون التراثية من الاندثار.

تخصيص مساحات عرض لعارضين من منظمات غير حكومية

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المعرض سيستمر في دعمه لمهارات الحرفيين من ذوي الإعاقة، من خلال تخصيص مساحات عرض لعارضين من منظمات غير حكومية ومؤسسات اجتماعية، مع عرض قصص نجاح العديد منهم ، مشيرة إلى أنه سيقام على هامش المعرض عددًا من الورش لتعليم الحرف اليدوية من خلال عدد من الجمعيات الأهلية، وذلك لتعليم المشاركين مختلف الفنون من «الشموع، الزخرفة، التزيين، النحاس، مكرمية، الجلد، الفسيفساء، الإكسسوارات، الراتينج والتطريز».

تخصيص مكان لورش الأشغال اليدوية للأطفال

وأعلنت التضامن أنه يتم تخصيص مكان لورش الأشغال اليدوية للأطفال، بالإضافة إلي وجود عدد من الخدمات الترفيهية والمصرفية المختلفة، فضلا عن مشاركة الفرق الموسيقية الشعبية، حيث يشارك فرق من سيوة والنوبة وسوريا والسودان.