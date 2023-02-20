بايدن: العالم كان يخشى سقوط كييف.. لكنها ما زالت صامدة

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم، إنّه بعد عام من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي كان العالم يخشى أن تسقط كييف على إثرها، ما زالت أوكرانيا صامدة، منوها بأنّ بلاده والعالم يقف إلى جانب أوكرانيا.

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال زيارته إلى كييف، أنّه منذ عام مضى جرى اتصال هاتفي بيني وبين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وكانت الطائرات الروسية في الأجواء الاوكرانية والدبابات الروسية على حدود كييف، في ذلك الوقت كان العالم على مشارف التغيير.

مؤتمر صحفى مشترك بين بايدن وزيلينسكى

وأضاف الرئيس الأمريكي: «تساءلت وقتها ماذا تستطيع أن تقدم الولايات المتحدة لأوكرانيا، وطلب مني الرئيس الأوكراني أن أجمع قادة العالم وأطلب منهم دعم بلاده، في تلك الليلة المشؤومة كان العالم يخشى سقوط كييف، إلا أنّ كييف ما زالت صامدة والديمقراطية ما زالت صامدة، والولايات المتحدة ما زالت تقف إلى جانبكم والعالم».