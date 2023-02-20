عقد ملتقى فكري يوميا خلال شهر رمضان بمسجد الفتح في كفر الشيخ

أكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، أن المديرية انتهت من الإعداد للملتقى الفكري الرمضاني الذى يُعقد يومياً عقب صلاة التراويح بمسجد الفتح «الاستاد»، بمدينة كفر الشيخ، ويُحاضر فيه نُخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف والأوقاف، وذاك في إطار استعدادات المديرية لاستقبال شهر رمضان المعظم.

الاستعداد لاستقبال الشهر الكريم بالملتقيات الفكرية

وقال «يونس»، في تصريحات له، إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد كلّف قيادات الوزارة والأوقاف بالمحافظات بالاستعداد لاستقبال الشهر الكريم بالملتقيات الفكرية، ودرس العصر، والمقارئ القرآنية، ومقارئ الجمهور، والمقارئ النموذجية، والمنبر الثابت الذى يشترك فيه علماء الأزهر الشريف مع الأوقاف.

التشديد على نظافة المساجد بالمدن والقرى المختلفة

ومن جانبه، أوضح الشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف بالمحافظة، أن المديرية تقوم بالتشديد على نظافة المساجد بالمدن والقري المختلفة، من حيث المبنى والمعنى، وذلك من خلال حملات النظافة التى تقوم بها المديرية استعداداً للشهر الكريم، مع تكثيف عمليات التفتيش علي جميع المساجد بالمدن والقري خلال الفترة المقبلة.

وأشار «بسيوني» إلي إن المديرية وجّهت مديرى الإدارات والمفتشين والأئمة للقيام بواجبهم الدعوى استعداداً لشهر رمضان المبارك، وسيقوم اثنان من الأئمة وبعض أساتذة جامعة الأزهر وقيادات المديرية بإلقاء المحاضرات في هذا الملتقى لشرح تعاليم الدين الإسلامي السمحة للمواطنين ورواد الملتقى.

جدير بالذكر، أن عدد المساجد في محافظة كفر الشيخ حوالي 5 آلاف مسجد، مقسمة على 16 إدارة تابعة لمديرية أوقاف كفر الشيخ.