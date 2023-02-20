وفاة طبيب بسكتة قلبية أثناء عمله في مستشفى أولاد صقر بالشرقية 

توفى طبيب، اليوم الاثنين، إثر إصابته بسكتة قلبية أثناء مباشرة عمله داخل مستشفى أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

وفاة طبيب بسكتة قلبية

وأصدرت مديرية الصحة بالشرقية بيانا، نعت فيه الدكتور السيد أحمد عبدالعاطي، طبيب النساء والتوليد بمستشفى أولاد صقر المركزي، والذي وافته المنية صباح اليوم الإثنين، إثر سكتة قلبية، أثناء تأدية عمله بمستشفى أولاد صقر، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفاة ممرضة بمستشفى فاقوس بعد صراع مع المرض

وفي السياق نفسه، نعت المديرية وفاة هاجر إبراهيم عطية، الممرضة في مستشفى فاقوس عقب وفاتها بعد صراعها مع المرض.