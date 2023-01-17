مجدي يعقوب: وفاة عمتي جعلتني «طبيب قلب».. وأبي أهم قدوة في حياتي

قال السير مجدى يعقوب، جراح القلب، إنه يحب اقتناء السيارات المسرعة لأنها تبهرني دائما، وأول سيارة امتلكتها عندما عدت من الولايات المتحدة، كانت إنجليزية وسريعة وفي منتهى الكفاءة.

وفاة عمته جراء مشكلة في القلب

أشار «يعقوب» أثناء إلقاء كلمته خلال ندوة «حوار من القلب مع رائد العلم والعمل الخيري» المنعقدة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية في القاهرة، إلى أن إصراره على العمل فى مجال زراعة القلب، بسبب وفاة عمته وهو في عمر الخامسة.

وأوضح السير مجدي يعقوب، أن عمته رحلت جراء مشكلة فى القلب، نظرا لضيق فى صمام القلب، وهي فى عمر الثانية والعشرين، قائلا: «أتذكر أن أبي أصيب بشبه انهيار عصبي، ولم يتحدث مع أحد لمدة أسابيع، وقلت له سوف أصبح جراح قلب، لكنه قال لي لن يمكنك أن تفعل ذلك، لأنك لا تزال صغيرا، وقلت له سوف أدرس وأذاكر»، مشيرا إلى أن والده كان يعمل بوزارة الصحة فى مصر.

يعقوب: لدىّ الكثير من القدوات في حياتي

وأضاف مجدى يعقوب: كان لديّ الكثير من القدوات في حياتي، وكان أبي أحد هذه القدوات، وكان أبي أحد أهم العوامل التي تلت ذلك.