«Avatar 2» يزيح «Titanic» من قائمة الأفلام الأعلى إيرادا في التاريخ

نجح فيلم «Avatar: The Way of Water»، في كسر رقم قياسي جديد في أسبوعه التاسع بدور العرض السينمائي، حيث أصبح في المركز الثالث في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقًا للإيرادات في التاريخ بعد ما أزاح فيلم «Titanic» الذي استمر في القائمة لسنوات، وتراجع حاليًا إلى المركز الرابع، وفقًا لما نشره موقع «موجو بوكس أوفيس».

وصلت إيرادات فيلم «Avatar: The Way of Water» لمليارين و244 مليون دولار، وذلك مقابل مليارين و243 مليون دولار لـ «Titanic»، الذي يعاد عرضه في السينمات الفترة الحالية، احتفالًا بالذكرى الـ 25 على طرحه للمرة الأولى في 1997.

قائمة الأفلام الأعلى ربحا في التاريخ

ولا يعتبر «Titanic» هو الفيلم الوحيد الذي أطاح به الجزء الثاني من سلسلة «Avatar»، حيث تغلب على أفلام «Star Wars: Episode VII - The Force Awakens» و«Avengers: Infinity War» و«Spider-Man: No Way Home» التي تحتل حاليًا من المركز الخامس إلى السابع على التوالي في قائمة الأفلام الأعلى ربحا في التاريخ.

ويتصدر القائمة الجزء الأول من «Avatar» بـ مليارين و923 مليون دلار، وفي المركز الثاني «Avengers: Endgame» بمليارين و799 مليون دولار.

طرح «Avatar 3» في ديسمبر 2024

وعلى الجانب الأخر، كشف المخرج جيمس كاميرون أنه يستعد لإصدار 3 أجزاء جديدة من سلسلة «Avatar»، حيث انتهى حاليا من العمل على الجزء الثالث وهو حاليا في مرحلة ما بعد الإنتاج، والمقرر طرحه في السينمات في ديسمبر 2024.

وعن الأجزاء المقبلة، قال المخرج، «كل فيلم سيعرض للجماهير مناطق أحيائية جديدة، كل فيلم سيقدم الجماهير لعشائر جديدة وثقافات جديدة على باندورا، بمجرد أن نقدم شخصية ما فإنها تظل جزءًا من التطور المستمر، هناك عشائر أخرى سنقدمها في الفيلم الثالث، التي ستشاهدها في الفيلم الرابع وما إلى ذلك».