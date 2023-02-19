إيرادات «Titanic» تصل لـ31 مليون دولار بعد 9 أيام من طرحه بدور العرض

يواصل فيلم «Titanic» تحقيق إيرادات في دور العرض، ووصل إجمالي ما حققه إلى 31 مليون دولار خلال 9 أيام بعد طرحه في السينمات حول العالم، من بينهم 10.7 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بينما حقق الفيلم 20.6 مليون دولار في شباك التذاكر حول العالم.

وبدأ فيلم «Titanic» بداية قوية في أول أيامه بشباك التذاكر محققا 2.7 مليون دولار، ولكن الإيرادات اليومية تراجعت بشكل كبير مع حلول اليوم الثامن حيث حقق 620 ألف دولار، وجاء في المركز السابع في قائمة الإيرادات اليومية في السينمات الأمريكية، وفقا لما نشره موقع «موجو بوكس أوفيس».

إعادة عرض فيلم «Titanic» في السينمات للمرة الرابعة

ويعاد عرض فيلم «Titanic» في عدد من الدول حول العالم، بمناسبة الذكرى الـ25 على عرضه الأول عام 1997، بتقنية «3D» و«4K»، ولكنها ليست المرة الأولى التي يعاد فيها طرح الفيلم في السينمات، حيث أعيد عرضه للمرة الأولى في عام 2012 وحقق إجمالي إيرادات وصلت لـ350 مليون دولار.

وعرض في المرة الثانية في2017 ولكنه لم يحقق سوى 691 ألف دولار، وأعيد عرض الفيلم في 2020 في الذكرى الـ20 على عرضه الأول بشكل محدود في عدد من الدول منها أستراليا ونيوزيلندا وأيسلندا، محققا 71 ألف دولار.