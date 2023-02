تراجع فيلم «Avatar 2» للمركز الثالث في شباك التذاكر الأمريكي

للمرة الأولى منذ طرحه في دور العرض السينمائي يتراجع فيلم «Avatar: The Way of Water» عن صدارة شباك التذاكر الأمريكي، ليتراجع إلى المركز الثالث محققا إيرادات بلغت 14 مليون دولار، بينما وصل إجمالي إيرادات الفيلم على مدار 8 أسابيع في السينمات لـ640 مليون دولار في السوق المحلي، و2 مليار و179 مليون دولار عالميا.

ونجح فيلم «80 for Brady» في الإطاحة بـ «Avatar: The Way of Water» من المركز الأول، في أسبوعه الأول بدور العرض السينمائي محققا، 18.9 مليون دولار، إخراج كايل مارفن ويضم في بطولته جين فوندا، سالي فيلد، ريتا مورينو وتوم برادي، وفقا لما نشره موقع «موجو بوكس أوفيس».

فيلم الرعب «Knock at the Cabin» يحقق 17 مليون في دور العرض.. و«Puss in Boots» يتراجع للمركز الرابع

بينما جاء في المركز الثاني فيلم الرعب «Knock at the Cabin» في أسبوعه الأول أيضا، محققا 17.9 مليون دولار، وهو من إخراج إم. نايت شيامالان وبطولة ديف باتيستا، روبرت جرينت، نيكي أموكا بيرد، ووجوناثان جروف، وشهد المركز الرابع تراجع فيلم «Puss in Boots: The Last Wish» من المركز الثاني الأسبوع الماضي بإيرادات 9.6 مليون دولار، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم بعد 8 أسابيع في السينمات لـ 373 مليون دولار.

الوثائقي «BTS: Yet to Come in Cinemas» يحقق 6 مليون دولار

أما المركز الخامس من نصيب الفيلم الموسيقي الوثائقي «BTS: Yet to Come in Cinemas» عن فرقة البوب الكوري الشهيرة «BTS»، وحقق الفيلم في أول أسبوع بالسينمات إيرادات وصلت لـ 6.2 مليون دولار.