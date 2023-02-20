بايدن يتجول مع زيلينسكي ويتفقد الحائط التذكاري لقتلى الجيش (صور)

فى أول زيارة له لأوكرانيا قبل أيام من الذكرى السنوية الأول لاندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن يتجول مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في شوارع العاصمة الأوكرانية كييف، فى زيارة مفاجئة اليوم.

وتفقد بايدن حائطا تذكاريا لقتلى الجيش الأوكراني في كييف وعقد اجتماعا مع زيلينسكي في كاتدرائية القديس ميخائيل في كييف.

صفارات الإنذار تدوي في أنحاء كييف مع زيارة بايدن

وانطلقت صفارات الإنذار في أنحاء كييف مع زيارة بايدن، مشيرة إلى عدم وجود أنباء عن هجوم صاروخي في هذا الوقت،وفقا لما ذكرت وكالة أنباء «رويترز».

ولم يعلن البيت الأبيض مسبقا عن هذه الزيارة التى يجريها الرئيس الأمريكى جو بايدن والذى وصل إلى كييف عبر قطار من بولندا.

مساعدة إضافية لأوكرانيا

وأعلن بايدن عن مساعدة إضافية بقيمة نصف مليار دولار لأوكرانيا خلال هذه الزيارة المفاجئة.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات مشتركة إلى جانب الرئيس الأوكراني زيلينسكي، إن الحزمة ستشمل المزيد من المعدات العسكرية، بما في ذلك ذخيرة المدفعية والمزيد من صواريخ جافلين ومدافع الهاوتزر.

من جهته، أكد زيلينسكي أنه تحدث مع بايدن عن «أسلحة بعيدة المدى والأسلحة التي قد يتم توفيرها لأوكرانيا حتى لو لم يتم توريدها من قبل».

وتحدث بايدن في تصريحاته عن صمود المقاومة الأوكرانية مع دخول الحرب عامها الثاني.

زيارة بولندا

وقال الرئيس الأمريكي: «بعد عام، تبقى كييف واقفة وأوكرانيا واقفة والحرية واقفة»، حسب قوله.

يشار إلى أنه كان من المقرر قيام بايدن بزيارة بولندا، الثلاثاء والأربعاء، حاملا رسالة حازمة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه سيدعم أوكرانيا طالما لزم الأمر.