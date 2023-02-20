الرئيس الأمريكي جو بايدن في كييف للمرة الأولى منذ بداية الأزمة الاوكرانية  

زار الرئيس الأمريكي جو بايدن كييف اليوم للمرة الأولى منذ بداية الأزمة الاوكرانية قبل عام تقريبًا، ما أظهر بطريقة شخصية دراماتيكية التزامه تجاه البلاد وصراعها مع دخول الحرب مرحلة جديدة غير مؤكدة.

وبحسي شبكة «سي إن إن»، وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف في الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي، وفقًا للوفد الصحفى المصاحب له داخل أوكرانيا، وكان في استقباله السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك، حيث وصل موكبه إلى قصر ماريانسكي بعد الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، وكان في استقباله الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي وزوجته أولينا زيلينسكا.

صفارات الإنذار تدوي والرئيس الأمريكي جو بايدن في كييف

وتأتي زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف، والتي تمت في الوقت الذي يمكن فيه سماع صفارات الإنذار حول كييف بينما كان الزعيمان يتجولان في جميع أنحاء المدينة، في لحظة حرجة من الصراع المستمر منذ 12 شهرًا ، حيث تستعد روسيا لهجوم متوقع في الربيع وتأمل أوكرانيا في استعادة بعض الأراضي، حيث كانت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تزود كييف بالأسلحة والدبابات والذخيرة على أمل تغيير مسار الحرب.

الزيارة صورة فريدة للدعم الأمريكي لزيلينسكي

ومن خلال زيارته شخصيًا، يقدم بايدن صورة فريدة للدعم الأمريكي لزيلينسكي، الذي أمضى العام الماضي في محاولة حشد العالم وراء وطنه والمطالبة بمستويات أكبر من المساعدة.

وفي تصريحات مشتركة إلى جانب زيلينسكي، أعلن بايدن عن نصف مليار دولار لمساعدة أوكرانيا، قائلا إن الحزمة ستشمل المزيد من المعدات العسكرية، بما في ذلك ذخيرة المدفعية والمزيد من الصواريخ ومدافع الهاوتزر.