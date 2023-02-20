المشدد 5 سنوات للمتهم بإصابة صديقه بـ«عاهة مستديمة» في مصر الجديدة

عاقبت الدائرة 18 جنايات، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، عامل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وذلك لإدانته بالتعدي على صديقه وإحداث عاهة مستديمة بسبب الغيرة في منطقة مصر القديمة.

الغيرة القاتلة سبب الإصابة

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض «سنجة»، بسبب غيرة الأول من الضحية لحصول الأخير على تعليم جامعي والآخر على تعليم متوسط، مما سبب الضغينة في نفسه فتعدي عليه محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وأضافت أوراق القضية، حيازة المتهم سلاح أبيض «سنجة» بدون مسوغ قانوني من الجهات المختصة.

جرح قطعي بالوجه

بداية الواقعة، كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة يفيد بورود إشارة من أحد المستشفيات بوصول شخص في العشرينات من عمره مصاب بجرح قطعي في الوجه، وقطع في 4 أوتار بذراعه، بمجموع غرز وصل إلى 100 غرزة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم القبض على المتهم الذي اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه بسبب حدوث مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه وصفع كل منهم الآخر على وجهه مما تسبب استفزازه فأخرج سلاحه الأبيض من بين طيات ملابسه واعمله في جسده.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.