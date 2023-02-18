إقبال كبير على منافذ «المواطن أولا» للسلع المخفضة في مصر القديمة

تواصل أجهزة المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، التوسع في منافذ ومعارض السلع الغذائية تحت شعار «المواطن أولا»، بإقامة العديد من المعارض في الأسمرات والمقطم والبساتين والمعادي، وجار افتتاح منافذ بالتبين ومصر القديمة وغيرها من الأحياء، لتغطية كل الأحياء خلال الأيام المقبلة، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن المواطنين.

وشهدت المنافذ إقبالا كبيرا من جانب المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع بأسعار مخفضة، ومنها أحدث منفذ بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية الذي جرت إقامته بشارع الروضة بنطاق حي مصر القديمة.

توفير المنتجات بأسعار مخفضة

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه يجري توفير كل المنتجات بأسعار مخفضة وجودة عالية، منها السكر والزيت واللحوم كما تشهد تلك المعارض إقبالا كبيرا، في إطار خطة الدولة لمواجهة أي ارتفاع في الأسعار، إذ يجري التركيز على الأحياء الأكثر احتياجا.

سلع بأسعار مخفضة بنسبة 30%

وأشارت نائب المحافظ، إلى أن التخفيضات على السلع بنسب تصل لـ 30% عن مثيلاتها في السوق، مؤكدة أن المعارض مستمرة، وجار العمل على التوسع في إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن، واستمرار طرح السلع في تلك المعارض بالسعر المناسب للجمهور.