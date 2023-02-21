فرص تدريب على ريادة الأعمال من الاتحاد الأوروبي في 3 محافظات.. اعرف الشروط

أطلق مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والممول من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي، مشروع «فرصتي» بهدف إتاحة تدريبات مهارات إدارة المشروعات وريادة الأعمال لشباب من سنة 18 سنة فيما فوق داخل 3 محافظات مصرية: «الإسكندرية، البحيرة، أسيوط»، بمختلف المراحل التعليمية والخريجين أيضا.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، كل التفاصيل والشروط الخاصة للتقديم على فرص التدريب بالإضافة إلى الرابط لتسهيل عملية التقديم إلكترونيا.

مزايا تدريب ريادة الأعمال في المحافظات

- جلسات توجيه وإرشاد فردية على يد خبراء في مجالات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- تدريب مكثف على مدار 8 أيام.

- فرص للتواصل مع مقدمي الخدمات الفنية والتمويلية.

شروط التقديم في منح التدريب

- أن يكون المتقدم فوق 18 عاما.

- أن يكون المتقدم من سكان تلك المناطق: «المعمورة البلد / طوسون في الإسكندرية، إدكو في البحيرة، أبنوب في أسيوط».

رابط التقديم في مشروع فرصتي

وأكدت محافظة الإسكندرية في بيان لها، أن مشروع فرصتي يعمل على تشجيع ودعم المشروعات والصناعات المحلية، والذي يهدف لتقديم الفرصة لأصحاب الأفكار والمشروعات لتخطي أي مشكلة متعلقة بإدارة المشروع وتقديم الدعم الفني، ويمكن التقديم فيها من هنا.