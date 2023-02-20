«التعليم العالي»: نسعى لإنشاء مراكز توظيف في الجامعات لتوفير فرص عمل للطلاب

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ هناك أكثر من 44 مركز توظيف وتدريب داخل مختلف الجامعات، لكن يجب أن يكون هناك صندوق شامل رئيسي لجميع الصناديق، يكون مقره وزارة التعليم العالي.

برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني

وأضاف وزير التعليم العالي، خلال حفل توقيع بروتوكول برنامج «التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف»، أنّ الوزارة تعمل على إنشاء مراكز توظيف في مختلف الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة لتأهيل الطلاب وتوفير فرص عمل لهم.

وتابع أيمن عاشور، أنّه جار تدريب القائمين في مراكز التوظيف من أجل تأهيل الطلاب وإثقالهم بالخبرات المختلفة لسوق العمل مستقبلا.

مراكز التدريب والتوظيف

وأوضح وزير التعليم العالي، أنّ تدريب الطلاب في مراكز التدريب والتوظيف يساعدهم على تنمية مهاراتهم المختلفة، إضافة إلى أنّ كل مركز بالجامعة يتواصل مع المراكز الرئيسية، ومن ثم ترشيح الطلاب للشركات المتعاقدة مع المركز.

واختتم أيمن عاشور، حديثه، بتوجيه الشكر إلى السفارة البريطانية بالقاهرة ومنظمة العمل الدولية، لحرصها على المشاركة في البروتوكول.