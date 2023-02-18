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التعليم العالي: مصر تستعد لبناء أكبر تليسكوب فلكي في الشرق الأوسط

كتب:

أحمد أبوضيف
12:41 م | السبت 18 فبراير 2023
وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي

تنطلق فعاليات المدرسة الفلكية لعموم إفريقيا والشرق الأوسط، حول استخدام بيانات المجرات العديدة لفهم ألغاز الكون، خلال الفترة من 17 إلى 23 فبراير الجاري، بمركز التميز العلمي للفلك وعلوم الفضاء، برعاية الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، والجمعية العلمية لعلوم الفلك.

وتخدم هذه الجهود العلمية استعدادات مصر لبناء أكبر تليسكوب فلكي الذي يعُد الوحيد في الشرق الأوسط والثاني في إفريقيا بقطر مرآة 74 بوصة، الذي تم إنشاؤه منذ خمسينيات القرن الماضي، وشارك في اكتشافات فلكية دولية ومنها هبوط أول إنسان على سطح القمر عام 1969.

إعداد جيل من الشباب مؤهل للتعامل مع النظريات الحديثة لنشأة الكون

وفق تقرير رسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تهدف المدرسة إلى الاستفادة من قواعد البيانات والأرصاد الحديثة في علوم الفلك والفضاء في دول إفريقيا والشرق الأوسط والعمل على زيادة النشر العلمي في هذه الدول، وإعداد جيل من الشباب مؤهل للتعامل مع النظريات الحديثة لنشأة الكون، وكذلك تبادل الخبرات بين مصر ودول الشرق الأوسط وإفريقيا في مجال الفلك والفضاء من مختلف دول العالم المُشاركة.

المؤتمر السادس لاتحاد الفلك الدولي لعموم إفريقيا

ويشارك في المدرسة 4 أساتذة من إسبانيا واليابان، وبمشاركة عدد 22 طالبًا وطالبة من مصر والجزائر وبلغاريا، ويأتي ذلك في إطار تنظيم المؤتمر السادس لاتحاد الفلك الدولي لعموم إفريقيا والشرق الأوسط للفلك وعلوم الفضاء، الذي انعقد خلال الفترة من 13 وحتى 16 فبراير الجاري.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.