أسعار الفضة اليوم في الأسواق المحلية.. أعيرة مختلفة وسبائك للادخار

كشف الموقع الإلكتروني الرسمي لـ«جولد برايس»، الخاص بأسعار الذهب والفضة، أبرز أسعار الفضة اليوم الأربعاء الموافق 1 فبراير، والأعيرة المختلفة به والسبائك التي يتجه البعض لشرائها للادخار.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أبرز أسعار الفضة اليوم الأربعاء الموافق 1 فبراير 2023، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

أسعار الفضة اليوم

جاء أسعار الفضة اليوم، كما يلي:

- سجل سعر الأونصة اليوم نحو 712 ألفا و852 جنيها، بما يعادل 23 ألفا و620 دولارا.

- سجل سعر جرام الفضة النقية عيار 999 نحو 22.87 جنيه بما يعادل 0.76 دولار.

- سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 نحو 21.93 جنيه بما يعادل 0.76 دولار.

- يصل سعر جرام الفضة الإسترليني، عيار 925 إلى نحو 21.18 جنيه، يما يعادل 0.70 دولار.

- سعر جرام فضة العملات عيار 900 بنحو 20.61 جنيه بما يعادل 0.68 دولار.

- سجل سعر فضة المجوهرات عيار 800 نحو 18.32 جنيه، بما يعادل 0.61 دولار.

- جرام الفضة عيار 880 يصل سعره إلى نحو 20.15 جنيه بما يعادل 0.67 دولار.

أسعار الفضة اليوم.. السبائك

وسجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا نحو 1,506.91 جنيه، بما يعادل 49.93 دولار.

- سبيكة الفضة 100 جرام يصل سعرها إلى نحو 3,002.36 بما يعادل نحو 99.48 دولار.

سبيكة الفضة 250 جرامًا يصل سعرها إلى نحو 7,047.52 جنيه بما يعادل نحو 233.52 دولار.

- سبيكة الفضة 1 كيلو يصل سعرها إلى نحو 27,502.52 بما يعادل نحو 911.28 دولار.