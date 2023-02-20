الفلسطينية «بانة» ضيفة يحيى خليل في أوبرا القاهرة والإسكندرية 

يستضيف الموسيقار يحيى خليل المطربة الفلسطينية «بانة» خلال حفليه مساء يومي الأربعاء والجمعة المقبلين على المسرح الصغير في القاهرة، ومسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية».

وأعد يحيى برنامجا فنيا يضم مجموعة من أعماله الخاصة إلى جانب عدد من مؤلفات الجاز العالمية.

بدأت «بانة» رحلتها الغنائية منذ 5 سنوات

وبدأت «بانة» رحلتها الغنائية الاحترافية منذ 5 سنوات، وقدمت خلالها العديد من الأعمال، وشاركت في نهاية عام 2022 بمهرجان لندن الدولي للجاز، وقدمت أولى حفلاتها الغنائية في العاصمة البريطانية، على مسرح رويال ألبرت هول الشهير، وذلك بعد جولة حفلات عالمية شملت عدة دول منها البحرين والإمارات اضافة الى مهرجان جرش الدولي في الأردن.

«خليل» عمل تناغم بين موسيقى الجاز والعربية

وفق بيان دار الأوبرا في الإسكندرية، اليوم الإثنين، يعد يحيى خليل رائد موسيقى الجاز في مصر ونجح في عمل تناغم يمزج بين موسيقى الجاز والعربية بالدرجة التي أبهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية، وهو الأمر الذي جعله ضيفا دائماً على أهم المهرجانات العالمية في أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما يعد أول فنان مصري يجذب الشباب إلى مسارح الأوبرا حيث اعتاد آلاف الشباب على متابعة حفلاته وبحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ومطربي الغناء في مصر والعالم العربي إلى جانب إسهاماته في تطوير صناعة الأغنية وإضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل.