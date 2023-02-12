«سويت ساوند باند» ووتريات أوبرا الإسكندرية يحتفلون بعيد الحب 17 فبراير

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، في الثامنة من مساء الجمعة 17 فبراير، حفلا فنيا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، بقيادة المايسترو منير نصر الدين، ومشاركة فرقة سويت ساوند باند يتضمن برنامج الحفل أشهر المؤلفات العالمية، بالإضافة لأعمال «سويت ساوند باند».

سويت ساوند باند بدأت منذ 32 عاما

وتعد فرقة «سويت ساوند باند» متخصصة في موسيقى التانجو الهيب هوب، وتكونت منذ 32 عاما، تعاونت خلالها مع كبار الموسيقيين منهم محمد حلمي عازف الكي بورد، وعامر بركات باس جيتار، وحققت نجاحا كبيرا في إحياء الحفلات الفنية بدار الأوبرا المصرية وغيرها من المسارح والمراكز الثقافية المختلفة.

أوركسترا الإسكندرية تأسست عام 2004

يذكر أن أوركسترا حجرة أوبرا الإسكندرية تأسست في عام 2004، وقدم العديد من الحفلات الناجحة، كما شارك في مهرجانات فنية عديدة، ويضم ريبرتواره نخبة من المؤلفات العالمية المتميزة الخاصة بالوتريات.