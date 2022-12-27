12 و20 يناير.. أولى حفلات يحيى خليل في القاهرة والإسكندرية

يستعد العازف العالمي للجاز يحيى خليل، لتقديم حفلين متتاليين يفتتح بهما العام الجديد 2023، أولهما في الثامنة مساء الخميس 12 يناير، على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، والثاني مساء الجمعة 20 يناير على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.

يحيى خليل يقدم تذاكر هدية مجانية

يقدم «خليل»، في حفله عددا من أعماله الخاصة إلى جانب نخبة من مؤلفات عظماء الموسيقى العربية منهم، محمد عبد الوهاب، وبليغ حمدي، وكمال الطويل ويشاركه مجموعة من أهم العازفين في مصر هم محمد علي (كمان)، ومحسن علام (أكورديون)، ومحمد السواح (ترومبت)، والمغنية الفرنسية «ديجايما»، التي تؤدي مختارات من أعمال الجاز العالمية.

وأعلنت الصفحة الرسمية للفنان يحيى خليل، على موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»، عن مسابقة لجمهوره الكبير ستكون جائزتها عبارة عن تذكرتين لحضور حفل القاهرة أو الإسكندرية، وسؤال المسابقة هو في أي عام تم إصدار مقطوعة «قمر»، لتكون تتر البرنامج الشهير «حكاوي القهاوي» على التليفزيون المصري؟.

يحيى خليل هو رائد موسيقى الجاز في مصر

يذكر أن يحيى خليل، هو رائد موسيقى الجاز في مصر، ونجح فى عمل تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التي أبهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية، الأمر الذى جعله ضيف دائم على أهم المهرجانات العالمية في أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد خليل»، أول فنان مصرى يجذب الشباب إلى حفلات مسارح دار الأوبرا، حيث اعتاد آلاف الشباب على متابعة حفلاته كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين، ونجوم الغناء فى مصر والعالم العربي باعتباره أول صانع للنجوم فى مصر والشرق، وله إسهامات كبيرة في تطوير صناعة الأغنية من حيث إضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل.