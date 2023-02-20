كشوف أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم بمحافظة الغربية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية كشوف أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم في محافظة الغربية اليوم، وتضمنت 1303 معلم مساعد للمرحلة الابتدائية، و136 معلم مساعد رياض الأطفال.

كشوف أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم محافظة الغربية

وقال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه تم الإعلان صباح اليوم عن كشوف أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم محافظة الغربية، وهم الذين اجتازوا اختبارات شغل وظيفة معلم مساعد لصفوف الابتدائية ورياض أطفال بنظام التعاقد، ويجب على الأسماء المذكورة الدخول على الرابط الكتروني الخاص بالمديرية لاستكمال إجراءات المسابقة.

رابط تسجيل بيانات المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم بمحافظة الغربية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، أن الكشوف من مسلسل رقم 1 - 1303 معلم مساعد صفوف مرحلة ابتدائية، الكشوف من مسلسل رقم 1 - 136 معلم مساعد رياض أطفال، علي أن يبدأ المرشحين في استيفاء بياناتهم، طبقا للكشوف المعلنة من هنا، وذالك في الفترة من الثلاثاء 21/2/2023 حتى الاثنين 27/2/2023.