أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم مرحلة رياض اللأطفال بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة أسماء المقبولين في مسابقة «30 ألف معلم» بتعليم الجيزة في مرحلة معلم فصل مساعد وبمرحلة رياض الأطفال.

الأسماء المقبولة في مرحلة معلم فصل مساعد

وجاءت الأسماء التي تم قبولها بمرحلة معلم فصل مساعد في مسابقة 30 ألف معلم بتعليم الجيزة كالآتي:

الاسماء التى تم قبولها بمرحلة رياض الأطفال بتعليم الجيزة

وجاءت الاسماء التى تم قبولها بمرحلة رياض الأطفال فى مسابقة 30 ألف بتعليم الجيزة كالاتي

مراجعة توزيع المعلمين المتواجدين على رأس العمل وفق العجز

وكشفت محافظة الجيزة عن أنّه يجب تكليف إدارة التنسيق بالمديرية بمراجعة توزيع المعلمين المتواجدين على رأس العمل وفق العجز والزيادة بكل إدارة واستيفاء مسوغات المقررة بالمادة 45 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها على النحو الآتي: ومرفق مصوغات التعيين كما هو مدون بالكتاب الدوري.

مسوغات التعيين

- بطاقة الرقم القومي وجهان أو جواز السفر سارية بعد الاطلاع على الأصل.

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة للمديرية.

- إقرار موقع من المرشح للتعاقد أمام المسؤول عن إدارة الموارد البشرية ومصدقا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تاديبي نهائي خلال الأربع سنوات السابقة.

- قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية واجتياز المرشح للكشف الطبي وتحليل المخدرات.

- شهادة ميلاد مميكنة.

- أصل المؤهل الدراسي.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث.

- إقرار الحالة الاجتماعية والذمة المالية.

الالتزام بالأسماء الواردة من الإدارة المركزية لشؤون المعلمين

وطالبت المحافظة مديرية التربية والتعليم الالتزام بالأسماء الواردة من الإدارة المركزية لشؤون المعلمين في ضوء نتيجة الاختبارات الواردة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد اجتياز تدريب اللياقة البدنية بمعرفة قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وسيتم لاحقا تحديد موعد التقدم بالأوراق المطلوبة لتقديمها مستوفاة للإدارة التعليمية التابع لها المتقدم.