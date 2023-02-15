«تعليم الدقهلية» تعلن تعيين 1513 في مسابقة 30 ألف معلم

عقد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم، اجتماعا موسعا مع اللجنة المختصة بتعيين وتوزيع المعلمين المرشحين لعمل معلم مساعد رياض أطفال ومعلم مساعد فصل لوضع الشروط والإجراءات لقبول أوراق المعلمين الذين اجتازوا اختبارات شغل وظيفة معلم مساعد بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مسابقة 30 ألف معلم لوزارة التربية والتعليم.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان صحفي، أنه جرى تعيين 1513 مدرسا هم: 958 معلم مساعد رياض أطفال، و555 معلم مساعد فصل بالدقهلية فى مسابقة 30 ألف معلم التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم .

توزيع المرشحين وفق العجز والزيادة لمسابقة 30 ألف معلم

وكلف وكيل وزارة تعليم الدقهلية، كل من: عصام عمارة، مدير عام التعليم العام وسهير جبريل، موجه عام رياض الأطفال وأحمد وردة، مدير التعليم الابتدائي وعبد الوهاب منيب مدير إدارة الموارد البشرية تعيينات ومحمد لطفي، مدير إدارة التنسيق ومها على، موجه الصفوف الأولى وعماد مدير التنسيق لوضع الخطوط العريضة لتوزيع المرشحين وفق العجز والزيادة بكل إدارة ومع ضرورة استيفاء المسوغات المقررة.

كشوف المرشحين للعمل معلم مساعد في مسابقة 30 ألف معلم

وقال شعبان، إن الجهة المختصة بتسليم مصوغات التعيين المطلوبة لها هي الإدارة التعليمية التى يتم التوزيع عليها وعلى المدرج اسمه فى كشوف المرشحين للعمل معلم مساعد رياض أطفال ومعلم مساعد فصل ضرورة استكمال البيانات على موقع المديرية خلال يومين ذلك بوضع العنوان مطابقا لبطاقة الرقم القومى والمؤهل الدراسي والتقدير العام وسيتم استلام العمل بعد قضاء مدة التدريب الذي سيتم إخطارهم لاحقا بموعد وأماكن التدريب.

الأوراق المطلوبة لمسابقة 30 الف معلم

ويرجى عند استلام العمل استيفاء المسوغات الآتية:

أصل المؤهل الدراسي.

أصل شهادة الميلاد.

أصل الخدمة العسكرية للذكور.

أصل الخدمة العامة للإناث أو الإعفاء منها.

صورة البطاقة.

صحيفة الحالة الجنائية.

الكشف الطبي بما فيه تحليل المخدرات.

4 صور شخصية.

إقرار ذمة مالية.

ملف مصوغات تعيين من البريد

شهادة التأهيل المهني للمعوقين