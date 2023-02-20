تحليل البصمة الوراثية لجثة متسول مات من البرد في الدويقة

قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لإجراء البصمة الوراثية لجثة مسن مجهول الهوية عثر عليها في مقابر الدويقة، لمطابقتها بالبصمة الوراثية بالشخص الذي يقوم بالتعرف عليه، أو الاحتفاظ بها بعد دفن الجثة في مقابر الصدقة، وذلك في حالة التعرف على الجثة من خلال الصور الموزعة على أقسام الشرطة المختلفة.

بلاغ إلى قسم شرطة منشأة ناصر

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من العاملين بمقابر الدويقة بالعثور على جثة مسن مجهول الهوية في المقابر، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن في العقد السادس من العمر ويرتدي ملابسه، وبالفحص تبين عدم وجود بيانات تدل على هويته كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وجرة نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي الظاهري لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه ، وكلفت النيابة العامة رجال الأدلة الجنائية بأخذ بصمات المتوفى ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحة الأمن العامة في محاولة لكشف هوية الجثة.

المتوفى من المتسولين

وكشفت التحريات أن المتسولين، وسبب الوفاة تعرضه للبرد الشديد في ظل تواجده في منطقة مكشوفة وسط المقابر بالإضافة إلى تقدمه في العمر وملابسه الخفيفة.