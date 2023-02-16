تحليل البصمة الوراثية لـ جثة فتاة مجهولة الهوية عثر عليها في ترعة الإسماعيلية

قررت النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية لفتاة مجهولة الهوية عثر على جثتها طافية في مياة ترعة الإسماعيلية، تمهيدا لمطابقتها بالبصمة الوراثية لأسرتها عند التعرف عليها، كما استعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة الفتاة، ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

بداية البلاغ

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا بالعثور على جثة فتاة طافية في مياة ترعة الإسماعيلية، وبالانتقال جرى التنسيق مع شرطة الإنقاذ النهري وتمكنت من انتشال الجثة، وتبين أنها فتاة مجهولة الهوية في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، وخلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية.

مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وانتدبت النيابة العامة رجال الأدلة الجنائية لأخذ بصمات الفتاة ومطابقتها بالأخرى المحفوظة لدى مصلحة الأحوال المدنية، كما قررت النيابة العامة تصوير جثة الفتاة ونشرها في أقسام الشرطة المختلفة للتعرف عليها من قبل المواطنين المترددين على تلك الأقسام.