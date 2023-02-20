تأجيل محاكمة 20 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية لـ20 مارس

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، محاكمة المتهمين الإخوانيين محمود حسين، ومدحت الحداد، و 18 متهمًا آخرين، بينهم 7 محبوسين، في القضية التي يواجهون فيها تهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المحظورة وتهريب أموال إلى الخارج، لـ20 مارس، وصدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني.

وخضع المتهمون إلى جلسة تحقيق مكثفة من قبل النيابة العامة، والتي وجّهت لهم في القضية رقم 7449 لسنة 2022، أنّهم في الفترة من 2015 حتى مارس 2021، انضموا إلى جماعة الإخوان المحظورة، والتي تهدف إلى تنفيذ أعمال تخريبية من شأنها تعطيل أحكام الدستور والقوانين.

كما وجّهت النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق مع المتهمين، تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أغراضها كانت معلومة، وأبرزها تهريب أموال إلى خارج البلاد، وحيازة كميات كبيرة من الأوراق المطبوعة التي تحرض على الدولة والأعمال التخريبية.