«حياة كريمة» تواصل استقبال المتطوعين لمبادراتها: كمية حماس وطاقة من الشباب

استقبلت مؤسسة حياة كريمة في اليوم عددا كبيرا من الشباب الراغب في التطوع لمبادرات مؤسسة حياة كريمة، في اليوم التالي من تلقي طلبات المتطوعين، في أجواء حماسية من الشباب المتقدمين.

ونشرت حياة كريمة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» صور المتطوعين الجدد، وعلقت عليها: «النهاردة اليوم التاني وبصراحة كمية الحماس والطاقة في الشباب اللي جالنا بالتأكيد هيكونوا حافز لينا احنا أننا نوسع دائرة انتشارنا في كل المحافظات وبالتالي عدد كبير جدا من المواطنين هنوصلهم سواء في قرية نجع كفر».

متطوعو حياة كريمة

ويمكن للراغبين في التطوع إلى مؤسسة حياة كريمة، الانضمام والتواصل من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة.

حياة كريمة

واستقبلت «حياة كريمة» منذ أيام أول متطوعين جدد للعمل في مبادراتها، وذلك من قنا للفيوم للغربية حتى جنوب سيناء وأسوان، وأعلنت أنه منذ بدء استقبال المتطوعين الجدد، وصل لمقرات المؤسسة شباب من جميع الأعمار، جميعهم لديهم نفس الرغبة والحماس في التطوع وأداء واجبهم الانساني.

ونظرا لزيادة استقبال أعداد المتطوعين وقتها، استمرت المقابلات من الظهر ولبعد الساعة 11 ليلا، أمس الأحد، حيث تقدمت المؤسسة بالشكر للمتطوعين على حسن ثقتهم في الانضمام لمؤسسة حياة كريمة.