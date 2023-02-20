«حياة كريمة» تستهدف توفير 257 ألف فرصة عمل ورفع الوعي في 2023

تستهدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى الدولة لتحقيقها في خطة التنمية لعام 22/23، زيادة فرص العمل الجديدة من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة، وإحراز تقدما ملموسا فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة، زيادة الجهود المبذولة في مجال التدريب المهني للموظفين والعاملين، ورفع وعيهم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية، من خلال مؤسسة «حياة كريمة».

خطة مؤسسة «حياة كريمة»

وووفق بيان لمؤسسة «حياة كريمة»، فتستهدف الحكومة توجيه استثمارات عامة في خطة العام المالي 22/23 تصل إلى 50 مليار جنيه لخلق فرص عمل وتعزيز سياسات التشغيل، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، ومن بينها تلك البرامج، تسهم مبادرة حياة كريمة، في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال «زيادة فرص العمل الجديد من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة»، وذلك من خلال توجيه 3.2 مليار جنيه مستهدف توفير 257 ألف فرصة عمل.

«حياة كريمة» تبذل جهودا في تدريب الموظفين

كما تسهم المبادرة أيضا في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بزيادة الجهود المبذولة في مجال التدريب المهني للموظفين والعاملين ورفع وعهم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية، من خلال مبادرة التدريب المهني المنتهي بالتشغيل، لاتحاد الصناعات المصرية مما يسهم في تعزيز دور جمعيات وشركات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر في إتاحة التمويل للمواطنين في قرى حياة كريمة.

يُشار إلي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، تتكون من أربعة محاور عمل رئيسية تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.