روسيا توجّه اتهامات إلى 680 مسؤولا أوكرانيا بارتكاب «جرائم حرب»

وجّهت السلطات الروسية، اتهامات إلى 680 مسؤولا أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية.

وفي وقت سابق، أشارت «لجنة التحقيق» الروسية، إلى جمعها آلاف الأدلة على تورط القيادة العسكرية والسياسية في العاصمة الأوكرانية «كييف»، في الإبادة الجماعية لسكان «دونباس» شرق البلاد الناطقين بالروسية.

اقتصاديا، قال مصدر مطلع، إنّ مفاوضات تمديد استئناف العمل بمبادرة «حبوب البحر الأسود» ستدخل مرحلة نشطة خلال الأيام المقبلة، مشيرا في تصريحات لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى أنّها لن تكون سهلة.

وفي ألمانيا، قال رئيس «معهد الأبحاث الاقتصادية»، مارسيل فراتزشر، إنّ «برلين» خسرت 100 مليار يورو «أكثر من 106.7 مليار دولار» أو نحو 2.5% من إجمالي ناتجها» بسبب الأزمة الأوكرانية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار الطاقة في 2022، مشيرا إلى استمرار التكاليف في الزيادة خلال السنوات المقبلة.