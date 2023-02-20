التحفظ على 678 حالة إشغال متنوع وغلق منشآت مخالفة في حملات بالإسكندرية

شنت 5 أحياء في الإسكندرية حملات مكبرة لمتابعة تطبيق مواعيد الغلق الشتوية وإزالة الإشغالات والتعديات، وأسفرت عن التحفظ على حالة 678 إشغالا متنوعا.

وأسفرت حملة حي أول المنتزه برئاسة اللواء محمد سحلول، عن غلق 4 منشآت والتحفظ على 100 حالة إشغال متنوع، واستهدفت الحملة شوارع «الأكاديمية، و16 الإصلاح، والفلكي، ومحمد نجيب، وملك حفني، وعمر بن عبد العزيز في ميامي، وخالد بن الوليد».

وأسفرت حملة حي غرب، برئاسة المهندسة سحر شعبان، عن غلق منشأتين، والتحفظ على كمية من الإشغالات المتنوعة وحواجز السيارات، واستهدفت الحملة شوارع «الأمان، والرشيد رضا، ومسجد القباري» بمنطقة مينا البصل.

التحفظ على 175 حالة إشغال متنوع

ونفذ حي شرق، برئاسة اللواء أحمد حبيب، حملة مكبرة استهدفت شوارع «محطة شدس، والفتح في جناكليس، وعبد السلام عارف، والإقبال»، وأسفرت عن غلق منشأة والتحفظ على 175 حالة إشغال متنوع.

وواصل حي ثان المنتزه برئاسة الدكتورة رباب مدني، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع «النبوي المهندس، و30 القديم، ومصطفى كامل، ومدرسة حورس، و20، وعزبة الرحامنة، وميدان المندرة الكوبري»، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 43 حالة إشغال متنوع.

ضبط 360 حالة إشغال في حي وسط

وشهد حي وسط، برئاسة عزة سعد، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات، شملت شوارع «جلال الدسوقي، والنقيب شريف رمزي، ويوسف فهمي، والنبي دانيال، والسلطان حسين، وصفية زغلول، وسعد زغلول، ولاجيته، وسوق شيديا، والأندلس، وعمر لطفي، وبورسعيد، والميرغني، والخديوي، وسلامة حجازي، ومحرم بك، والحديني، والأبعادية، والشربات، وابن الخطاب، والشهداء، والميناء الشرقية، الإسكندر الأكبر، وشامبليون، والغرفة التجارية، وكلية الطب، والسلطان حسين، وطلعت حرب، وصلاح الدين، وإسماعيل مهنا، ومرسى بدر، الليثى، وأبو الفدا، ومسجد العطارين، ومسجد الحضرى، والمحكمة، وإيزيس، وزين العابدين، وهند، وجرين، والمنشا، والمنزلاوى، وبوالينو، والإسكندراني، وبدوى، وطنطاوى جوهر، والرصافة، وهيرودت، ومحمد الفحام، والأمير عمر، وقيصر، وعزمى، وميدان سعد زغلول»، وأسفرت عن ضبط 360 حالة إشغال متنوع.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خلال بيان اليوم الاثنين، على أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لمتابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة وإزالة جميع الإشغالات والتعديات والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية.