غلق 11 منشأة ورفع 493 حالة إشغال في أحياء الإسكندرية 

شنت أجهزة 5 أحياء في الإسكندرية حملات مكبرة على الأسواق لمراقبة الأسعار وإزالة الإشغالات، وأسفرت عن تحرير 56 محضرا، وغلق 11 منشأة، والتحفظ على 493 حالة إشغال متنوع، وفرض 79 ألف جنيه غرامات فورية.

وأسفرت حملات حي شرق، برئاسة اللواء أحمد حبيب، غلق وتشميع 10 منشآت والتحفظ على 212 حالة إشغال متنوع، وفرض غرامات فورية بنحو 46 ألف جنيه، والتي استهدفت شوارع النقل والهندسة، والسوق التجاري، وشارع محمد زيتون بمنطقة سموحة.

التحفظ على 181 حالة إشغال في ثان المنتزه

وأسفرت حملات حي ثان المنتزه، برئاسة الدكتورة رباب مدني، عن تحرير 25 محضرا، و19 إنذارا، والتحفظ على 181 حالة إشغال متنوع، وإعدام 24 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك، وفرض غرامات فورية بنحو 16 ألف جنيه، وشملت منطقة الملاحة، وكوبري المندرة، وشارع ملك حفني قبلي، و45 ومتفرعاته، وجمال عبدالناصر، والصبار، والملازم بسيوني، ومحمد حسنين هيكل، وشارع المرور و25، وطوسون.

وشملت حملة أول المنتزه، برئاسة اللواء محمد سحلول مزلقان سيدي بشر، وشارع 595 من شارع المسرح، وشارع القاهرة، وأسفرت عن غلق منشأة وتحرير 20 محضر متنوع وضبط 100 حالة إشغال متنوع، وفرض غرامات فورية بـ17 ألف جنيه، وإعدام 10 كيلوجرامات مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وشهد مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء طه زهير حملة مكبرة للرقابة على الأسعار بالأسواق والمحلات بنطاق المركز، وأسفرت عن تحرير 4 محاضر متنوعة.

وواصل حى الجمرك، برئاسة المهندسة نهى خليفة حملة مكبرة شملت شارع إسماعيل صبري ووكالة الليمون وشارع عبد المنعم وأسفرت عن تحرير 7 محاضر متنوعة.

محافظ الإسكندرية يشدد على أهمية ضبط الأسعار

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالتأكد من ضبط الأسعار، ومدى توافرها بالأسواق وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين، وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.