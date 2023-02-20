حبس 4 أشخاص بتهمة الاتجار في العملة بالقاهرة 4 أيام

أمرت النيابة العامة، بحبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في العملة، بعد ضبطهم وبحوزتهم عملات محلية وأجنبية؛ لمزاولتهم نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالقاهرة، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهمين لاستكمال التحقيقات.

عقوبة الاتجار في العملة

وقال ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، إن القانون حدد عقوبات رادعة للاتجار في النقد الأجنبي تصل للحبس والغرامة، ووفقًا لنص المادة 126 من القانون: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر».

غرامة 5 ملايين جنيه

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، وتوقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل لـ5 ملايين جنيه، لكل من خالف أي من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003.

وتابع أن نص المادة جاء: «أن كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي الذي ضبط بمحل الجريمة، ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ أو يعاقب بإحدى العقوبتين، وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى، ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها».