كيف نمنع حوادث الاختناق بسبب الغاز أو التدفئة؟.. خبير سلامة مهنية يجيب

يلجأ الكثيرون عند برودة الطقس لتشغيل المدافئ، قد يكون بعض هذه المدافئ بسعر منخفض في الأسواق لكن معدلات الأمان غير موجود إما هناك مدافئ تكون خرجت من الصيانة منذ عدة سنوات، ولم تجر لها صيانة ما تحدث كوارث، كما أن السخانات الغاز وما تسببه من اختناقات نتيجة لتسرب الغاز بشكل من الأشكال.

اشتراطات أجهزة السخانات

أسباب كثيرة يمكن تفاديها من حدوث الحوادث المتكررة في فصل الشتاء، يعددها الدكتور مجدي صليب، مدير مركز دراسات السلامة والصحة المهنية سابقا، قائلا إن هناك سخانات للكهرباء وأخرى للغاز، ويوجد اشتراطات لكل هذه الأجهزة.

«يجب شراء الأجهزة من أماكن معروفة من الرقابة الصناعية ومعتمدة»، بهذه الكلمات كشف «صليب» نصائحه للمواطنين لتفادي حوادث الشتاء، مضيفا أن التركيب يجب أن يكون عن طريق شركات تابعة للدولة، فهي الوحيد التي لها الحق في التركيب وعمل الصيانة طبقا للمعايير الدولية.

وأضاف «صليب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه يجب أن يكون هناك رقابة للتصنيع والصيانة الدورية لهذه الأجهزة، فكل شيء له عمر افتراضي حتى وإن كانت تعمل بكفاءة، فهناك أشياء يجب تغييرها وتجديدها.

أهمية الهواية عند تركيب الغاز

وأشار إلى كثير من الحمامات في مصر لا تطبق الاشتراطات المطلوبة، فمن المفترض أن تكون التهوية لها نظام، وشركة الغاز عند تركيبها الغاز بالمنازل تضع مدخنة، ولكن للأسف بعض الأشخاص لا يضعون المدخنة، وآخرين يضعونها لكن لا يجرون عليها صيانة ما يؤدي إلى سدها وإغلاقها.