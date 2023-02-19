إصابة 7 أشخاص في حوادث متفرقة بـ4 مراكز بكفر الشيخ

أُصيب خلال الساعات الأخيرة من مساء السبت، 7 أشخاص، في حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بمراكز «كفر الشيخ، والرياض، ودسوق، وبيلا»، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحوادث

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد وصول 7 مصابين في حوادث متفرقة بـ4 مراكز بكفر الشيخ.

وبالانتقال والفحص تبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام إصابة كل من: «ص.ق.ح»، 41 سنة، و«ج.ع.ش»، 35 سنة، يجروح وكدمات، فى مشاجرة بإحدي قري مركز كفر الشيخ، كما أُصيبت «ش.م.ر»، 18 سنة، من الرياض، و«ر.م.ج»، 45 سنة، من دسوق، باشتباه كسور، لسقوطهما من علو.

وأُصيب «م.أ.ع»، 21 سنة، من المنصورة، و«ج.أ.م»، 24 سنة، من طنطا، بجروح وكدمات، فى حادث سيارة بكفر الشيخ، فيما أصيب الطفل، «م.س.م»، عام ونصف، من إحدي قري مركز بيلا، بحروق، لسقوط ماء ساخن عليه.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُررت المحاضر اللازم.