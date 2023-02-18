إصابة 5 أشخاص في حوداث سير متفرقة بالمنيا

أصيب 5 أشخاص، إثر وقوع 3 حوادث تصادم بين سيارات وتوك توك ودراجات نارية، بالطريقين الصحراوي الغربي والزراعي السريع في محافظة المنيا.

تصادم سيارة ودراجة نارية

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة ربع نقل، بدراجة نارية بالطريق الزراعي السريع مصر أسوان شمال مدخل قرية أبيوها بمركز أبوقرقاص.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة مما أسفر عن إصابة كل من: إسماعيل علي عباس 25 عاما، أحمد محمد عبد التواب 27 عاما، يقيمان بمركز ملوي، بجروح وكسور، وتم نقلهما للمستشفى المركزي لتلقي العلاج.

اصطدام ميكروباص بنصف نقل بالصحراوي

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا باصطدام سيارة ميكروباص بنصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي جنوب مدخل مركز سمالوط، مما أسفر عن إصابة ماجد فكري ثابت 45 عاما، مقيم بالقاهرة باشتباه كسر بالركبة وجرى نقله إلى مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا باصطدام سيارة بتوك توك بالطريق الزراعي السريع أمام قرية البرجاية بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من: محمود كامل 42 عاما، معتز محمود أمين 25 عاما، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.