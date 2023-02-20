وزير التنمية ومحافظ المنوفية يتفقدان مشروعات «حياة كريمة»

اختتم اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جولتهما الميدانية الموسعة بالمحافظة، بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ومدينة الشهداء، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة للمشروع القومي العملاق.

مشروعات حياة كريمة في أشمون

وتفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية عدداً من مشروعات المبادرة بكفر عشما والتي يبلغ عدد سكانها 13188 ألف نسمة، وتقع على مساحة 2355 فدانا، ويتم تنفيذ 20 مشروعا تنمويا وخدميا بها في مختلف القطاعات بنسبة تنفيذ 99%.

وبدأت الجولة بتفقد الوزير والمحافظ مجمع الخدمات الحكومية بكفر عشما، والذي تم إنشائه على مساحة 1467 مترمربع بنسبة تنفيذ 100%، ويضم مقرات «مركز تكنولوجي، وسجل مدني وشهر عقاري، والتموين والبريد والوحدة المحلية، والمجلس المحلي والتضامن الاجتماعي».

حياة كريمة أهم المشروعات في الدولة

ومن جانبه، قال وزير التنمية المحلية إن المشروع القومي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري، والتي تعد أحد أهم المبادرات الرئاسية التي تشهدها الدولة المصرية الحديثة، والتي ستساهم بشكل كبير في تغيير مستوى الحياة لقاطني القرى الأكثر احتياجا من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية بهدف بناء الإنسان المصري.

وأشار «آمنة» إلى حرص الدولة لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في جميع المحافظات لدخول المشروعات الخدمة أمام المواطنين والاستفادة منها، مشيرا إلى أنها مشروع قومي فريد يخدم أكثر من 60 مليون مواطن مصري في قرى الريف.

وقال محافظ المنوفية إن إجمالي عدد المشروعات المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي أشمون والشهداء بلغت 1333 مشروعا خدميا وتنمويت بنسبة تنفيذ 80%، بإجمالي مستهدف 81 قرية ريفية بواقع 27 قرية بمركز الشهداء و54 قرية بمركز أشمون.

تنفيذ 879 مشروعا بأشمون

وأوضح المحافظ أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تشمل تنفيذ 879 مشروعا بأشمون بنسبة تنفيذ 77% و454 مشروعا بالشهداء بنسبة تنفيذ 85%، مؤكداً أن هناك تنسيق كامل مع الجهات المختصة فيما يخص تنفيذ المبادرة، لافتاً أن هناك زيارات ميدانية تتم على أرض الواقع وبصفة دورية لمختلف مواقع العمل بمشروعات المبادرة بقرى المركزين لمتابعة الموقف التنفيذي وتقديم الدعم اللوجستي للانتهاء منها وفق المخطط الزمني.

كما تفقدا وحدة طب الأسرة بكفر عشما بنسبة تنفيذ 98%، والمقامة على مساحة 580 مترا، عبارة عن أرضي ودورين، وكذا تفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بنسبة تنفيذ 100%، بهدف توفير الرعاية الصحية والنهوض والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لقاطني الريف المصري وبناء الإنسان المصري.

وتضمنت الجولة، تفقد الوزير والمحافظ تنفيذ أعمال الإحلال الجزئي والصيانة وإنشاء جناح جديد بمدرسة الشهيدين جمال جاب الله ووليد عيد معوض بكفر عشما، بنسبة تنفيذ 100%، وتم تصميم المدرسة وفق نموذج موحد على مستوى الجمهورية من حيث التصميمات الخارجية والداخلية، وكان في استقبالهما طلاب المدرسة بالأناشيد والأغاني الوطنية.

وأكد المحافظ على أن قطاع التعليم بالمحافظة حظي باهتمام كبير ضمن مشروعات حياة كريمة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة التعليمية من خلال التوسع في إنشاء العديد من المدارس وإتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها على الإبداع والابتكار.

افتتاح ممشى الشهداء

وقام الوزير والمحافظ بافتتاح ممشى الشهداء الجديد عقب الانتهاء من تطويره بمدينة الشهداء بتكلفة 9 ملايين جنيه، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر العام وإنشاء وتوفير متنزهات ومساحات خضراء كمتنفس حضاري وجمالي للمواطنين.

وعرض المحافظ تفاصيل الممشى والذي تم تنفيذه وفق أحدث التصميمات وبطول 900 متر بطريق النصر، وتم إنشائه على مرحلتين، ويتضمن برجولات مزودة بفوانيس ديكورية وكاميرات مراقبة ونجيلة طبيعي وأعمدة ديكورية حديثة ومقاعد استراحات للمواطنين، كما يشمل سوقا حضارية وحديقة الطفل وموقف سيارات نموذجي، بالإضافة إلى إنشاء شارع مصر بسعة 42 محلا تجاريا مزودا بأسقف معلقة وكشافات إنارة لتوفير فرص عمل للشباب.

وأشاد وزير التنمية المحلية بحجم أعمال تجهيزات ممشى الشهداء والذي يتميز بالشكل الحضاري والجمالي، ويعد بمثابة نقلة حضارية ومتنفساً جمالياً لأهالي وزائري المدينة، مؤكداً ان الوزارة تتبنى خطة استراتيجية محددة لإنشاء وإقامة حدائق عامة ومتنزهات ومساحات خضراء مزودة بكافة الخدمات كمتنفساً جمالياً للمواطنين.

وأكد محافظ المنوفية على أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل وفق خطط عمل متكاملة ومدروسة في شتى القطاعات الخدمية حتى يشعر المواطن المنوفي بما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع.