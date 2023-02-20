«التعليم» تعلن المحذوف من منهج الرياضيات للفصل الدراسي الثاني
كتب:
أميرة فكري
04:38 م | الإثنين 20 فبراير 2023
وزير التربية والتعليم
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، دروس الاطلاع والتعلم الذاتي بمنهج مادة الرياضيات للصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023 كالتالي:
أولا: منهج الصف الثاني الإعدادي
- الوحدة الأولى الدرس السادس التحليل بإكمال المربع «الشرح» صفحتي 15 و16، وما يخصص للاطلاع تمرين 1-6 صفحة 6 بالكامل نشاط بنهاية الوحدة صفحة 6.
- الوحدة الثانية، ما يخصص للاطلاع، تمارين عامة على الوحدة مسائل رقم 8 و9 و10 صفحة 17 ونشاط بنهاية الوحدة صفحة رقم 18 واختبار الوحدة مسائلة رقم 4 صفحة 18.
- الوحدة الثالثة: تمارين عامة مسائل من رقم 3 إلى 10 صفحة 19 و20 ونشاطها بنهاية الوحدة صفحة 21.
- الوحدة الخامسة: ما يخصص للإطلاع والتعلم الذاتي، نشاط بنهاية الوحدة صفحة 30 ونشاط بنهاية الوحدة صفحة 41 .
ثانيا كتاب الرياضيات للصف الثالث الاعدادي علما بأن ترقيم الصفحات للنسخة 2022 - 2023.
- الوحدة الأولى ما يخصص للاطلاع والتعلم الذاتي نشاط بنهاية الوحدة صفحات 4 و5 واختبار الوحدة مسائل 5 و6 صفحة 12.
- الوحدة الثانية: نشاط بنهاية الوحدة صفحة 12.
- الوحدة الثالثة تمارين 2 و30 مسائل 5و6 و7 صفحة 15 ونشاط بنهاية الوحدة صفحة 16.
- الوحدة الرابعة نشاط بنهاية الوحدة صفحة 24 و25.