تفاصيل منهج الرياضيات للصف السادس الابتدائي التيرم الثاني 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم توزيع منهج الرياضيات للصف السادس الابتدائي، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023، إذ اشتملت الوحدة الأولى التي يتم تدرسيها خلال منهج فبراير 2023، على الأعداد الصحيحة «مجموعة الإعداد الصحيحة، ترتيب الأعداد الصحيحة، جمع وطرح الأعداد الصحيحية»، ومادة الهندسة على «المسافة بين نقطتين في مستوى الإحداثيات، والتي تدرس بعد تدريس جمع وطرح الأعداد الصحيحة، وتدريس التحويلات الهندسية» خلال شهر فبراير.

منهج رياضيات الصف السادس الابتدائي

وفي شهر مارس، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم متابعة الوحدة الأولى التي تشمل «ضرب وقسمة الأعداد الصحيحة، الضرب، الضرب المتكرر، الأنماط العددية، واختبار الوحدة الأولى»، والوحدة الثانية تشتمل على المعادلات والمتباينات من الدرجة الأولى، وفي الهندسة سيتم تدريس خلال شهر مارس، كل من «مساحة الدائرة، المساحة الجانبية والكلية للمكعب ومتوازي المستطيلات وإجراء تمارين عامة على الوحدة».

وفي شهر أبريل أعلنت وزارة التربية والتعليم، توزيع منهج الرياضيات للصف السادس الابتدائي، أنه سيتم حل المعادلة من الدرجة الأولى في مجهول واحد، وحل المتباينة من الدرجة الأولى فى مجهول واحد، كما سيتم تدريس الإحصاء والإحتمال، وتمثيل البيانات الإحصائية بالقطاعات الدائرية، والتجربة العشوائية.