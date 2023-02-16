امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 للمدارس.. 3 اختبارات في «التيرم الثاني»

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية والابتدائية، وامتحانات الثانوية العامة 2023 والدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 للمدارس

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في بيان صحفي، أنه وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023، يتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لصفوف النقل للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية يوم السبت 6 مايو 2023.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم عقد امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية يوم السبت 6 مايو، وامتحانات الدبلومات الفنية 2023 يوم السبت 27 مايو، وامتحانات الثانوية العامة يوم السبت 10 يونيو 2023.

الامتحانات الشهرية الفصل الدراسي الثاني 2023

فيما تعقد المدارس امتحانات شهرية لصفوف النقل، حيث يتمّ إجراء امتحانات النقل لشهر فبراير خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، والأسبوع الأول من مارس في منهج فبراير، وإجراء امتحان شهر مارس في الأسبوع الأول من شهر إبريل.

ويتم عقد ثلاثة امتحانات لطلاب صفوف النقل جميع المراحل التعليمية في شهر مارس وأبريل، وامتحان نهاية العام الدراسي الحالي 2022، 2023.

وفي نفس السياق، انتظمت الدراسة في الأسبوع الأول للفصل الدراسي الثاني 2023، بجميع المدارس على مستوي الجمهورية، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب والمعلمين.

وأكدت المديريات التعليمية، استلام جميع الطلاب للكتب المدرسية وضرورة نظافة دورات المياه يوميا وأكدت على وجود المشرفين بالأدوار مع الالتزام بالواجبات الإشرافية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب وكذلك تنظيم وضبط عملية دخول وخروج صعود ونزول الطلاب بطريقة آمنة .