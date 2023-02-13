خطة توزيع منهج الرياضيات لأولى ثانوي في الفصل الدراسي الثاني 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة توزيع منهج الرياضيات للصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، والذي بدأ يوم 11 فبراير وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

توزيع منهج الرياضيات للصف الأول الثانوي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، توزيع منهج الرياضيات للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2023 كالتالي:

منهج شهر فبراير ومارس 2023

- الوحدة الأولى «المصفوفات»

- الدرس1: تنظيم البيانات في مصفوفة.

- الدرس 2 : جمع و طرح المصفوفات

- الدرس 3: ضرب المصفوفات .

- الدرس 4: المحددات

الوحدة الخامسة: حساب المثلثات

- الدرس 1: المتطابقات المثلثية

- الدرس 2: حل المعادلات المثلثية

- الدرس 3: حل المثلث القائم الزاوية

الوحدة الثالثة المتجهات

الدرس1: الكمية القياسية والكميات المتجهة والقطعة المستقيمة الموجهة .

الدرس 2 : المتجهات .

الدرس 3: العمليات على المتجهات.

الدرس4 : تطبيقات على المتجهات.

منهج شهر أبريل 203

تابع الوحدة الأولى المصفوفات:

الدرس 5: المعكوس الضربي للمصفوفة.

الوحدة الثانية: البرمجة الخطية.

الدرس1: المتباينات الخطية.

الدرس 2: حل انظمة من المتباينات الخطية بيانيا.

تابع الوحدة الخامسة

- الدرس 4: زوايا الارتفاع والانخفاض.

- الدرس 5 : القطاع الدائري .

- الدرس 6: القطعة الدائرية.

الوحدة الرابعة: الخط المستقيم

- الدرس 1: تقسيم قطعة مستقيمة .

الدرس 2 : معادلة الخط المستقيم.

الدرس 3: قياس الزاوية بين مستقيمين.

الدرس 4: طول العمود المرسوم من نقطة إلى خط مستقيم .

منهج شهر مايو 2023

تابع الوحدة الثانية

- الدرس 3: البرمجة الخطية والحل الأمثل .

- تدريبات عامة و اختبارات.

تابع الوحدة الخامسة

الدرس 7: المساحات.

- تدريبات عامة واختبارات

تابع الوحدة الرابعة

- الدرس 5: الصورة العامة لمعادلة الخط المستقيم المار بنقطة تقاطع المستقيمين.

- تدريبات عامة واختبارات.