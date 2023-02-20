تحرير 15 محضرا خلال حملة إشغالات بشوارع حي غرب أسيوط

شنت رئاسة حي غرب أسيوط، برئاسة أبوالعيون إبراهيم، رئيس الحي، حملة إشغالات مكبرة لفرض الانضباط على الشوارع والطرقات داخل نطاق الحي، أسفرت عن تحرير 15 محضرا للمخالفين.

تحرير 15 محضرا للمخالفين

وقال أبوالعيون إبراهيم، رئيس حي غرب أسيوط، في تصريحات له، إن الحملة المكبرة نفذت بمشاركة كرم عبدالحفيظ وأشرف طنطاوي نائبي رئيس الحي، وفريق قسم الإشغالات برئاسة إسلام القرن، رئيس قسم الإشغالات، وقامت برفع كافة الإشغالات المتواجدة والتي تعوق حركة مرور بالشارع وتعيق سهولة حركة المواطنين خلف مدرسة الخيرية ومنطقة السادات، وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرا من المحاضر المتنوعة بين إشغال ونظافة.

الحفاظ على المنظر العام

وأوضح رئيس حي غرب أن تلك الحملات ضمن الحملات التي يقوم بها الحي يوميا سواء حملات النظافة أو التجميل أو رفع الإشغالات من أجل الحفاظ على المنظر الجمالي والتسهيل على المواطنين، مشددا على نوابه باستمرار تلك الحملات لردع المخالفين والحفاظ على الانضباط ولتحسين مستوى الخدمة للمواطنين، مناشدا أصحاب المحلات التي تدار دون ترخيص سرعة التوجه للمركز التكنولوجي بالحي لاستخراج التراخيص الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم.