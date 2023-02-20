المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار في المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة «ع. ع» عامل، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المخدرات بدائرة مركز جرجا.

وصدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزيني وأمانة سر صلاح تمام.

ضبط المتهم بالاتجار في المخدرات

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارا يفيد بورد معلومات لضباط المباحث باتجار المتهم في مخدر الحشيش والشابو وترويجها على عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش وأكياس الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.