سامح حسين: اشتغلت «نجار وحداد وفواعلي ونقاش» قبل دخول عالم الفن

أكد الفنان سامح حسين أنه عمل في مهن عديدة قبل دخول عالم الفن مثل النجارة والحدادة والنقاشة، وهي مهن يحترمها ويقدرها كثيرا فمعظم الأوطان تبنى على هذه المهن.

وقال سامح حسين لـ«الوطن»: «أنا مكنتش أعرف والله إني طلعت تريند بسبب تصريحاتي حول هذه المهن، ومتشكر لاهتمام الناس وكل اللى حاصل هو فضل من عند ربنا».

سامح حسين يكشف تفاصيل امتهانه النقاشة

وأضاف سامح حسين: «عملت في النقاشة والحدادة والسباكة والنجارة وغيرها، حتى بعد دخولى مجال الفن أيضا عملت فى مهن كثيرة منها منذ إضاءة ومنفذ ديكور ومساعد مخرج قبل أن أصبح ممثلا».

وتابع: «كل المهن لها مني كامل التقدير ، وكنت فعلا وأنا بشتغل المهن دى مصدق حلمى إن هبقي ممثل ومؤمن بربنا سبحانه وتعالى وبشتغل على كده وراضي بكل خطوة أنا باخدها».

بداية سامح حسين للفن

وكشف حسين عن بداية حبه للفنان: «كنت من صغري بحب أقرا وبحب الشعر والأدب بس مكنتش أحب المسرح لغاية لما جيت فى مرة أحوش خمسة جنيه وأروح اشترى 25 كتاب من سور الأزبكية وأرجع اقرا كل الكتب فجيت فى مرة حوشت 5 جنيه وروحت اشتريت 24 كتاب وكان ناقصلي كتاب ومفيش ولا كتب موجود مقرتوش فقررت اشترى كتاب خاص بالمسرح وخلاص ولما قريته تأثرت بيها جدا وأصبح كل قراياتى بعد كده المسرح».