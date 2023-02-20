مهرجان «فوم» يجذب السياح لشواطئ مرسى علم.. أجواء دافئة في عز الشتاء

تشهد شواطئ مرسى علم انتعاشة سياحية تزامنا مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى مطار المدينة، حيث الأجواء الدافئة والشمس الساطعة على الشواطئ التي جذبت آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات، وحرصت الفنادق على إعداد مهرجان الفوم على الشواطئ وحمامات السباحة وسط سعادة ومرح السياح الذين رقصوا على أنغام الموسيقى والتقطوا الصور التذكارية.

مهرجان فوم على شواطئ مرسى علم

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسى علم أعدت مهرجان الفوم على الشواطئ وحمامات السباحة بهدف تنشيط السياحة، تزامنا مع الأجواء الدافئة والشمس الساطعة ودرجة الحرارة المعتدلة، عكس الأجواء في الدول الأوروبية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن مهرجان الفوم نال إعجاب وقبول السياح الذين تفاعلوا ورقصوا على أنغام الموسيقى، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا، مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لشواطئ مرسى علم.

وصول آلاف السائحين إلى مرسى علم

وأشار «عثمان» أن مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين يوميا عبر عشرات رحلات الطيران، حيث استقبل اليوم 5 رحلات طيران من إيطاليا والتشيك ورحلة داخلية عبر خطوط مصر للطيران، وذلك ضمن 96 رحلة طيران سياحية من المقرر وصولها على مدار الأسبوع الجاري.