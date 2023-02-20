«الحياة الآن».. مباشر: استمرار العمل في مشروع خط انحدار العوامر الغربية بأبو تشت

استعرضت كاميرا برنامج «الحياة الآن» مباشر، المذاع على شاشة قناة الحياة، تقريرا عن استمرار العمل في مشروع خط انحدار العوامر الغربية ضمن مباردة حياة كريمة في أبو تشت بقنا.

وقال التقرير: «خطوط انحدار القرية بطول 12 كيلو مترا، ويبلغ قطر الخط 700 مللي، وتنقل شبكة انحدار الصرف بالعوامر الغربية إلى محطة رفع بلاد المال قبلي، كما يوفر المشورع 200 فرصة عمل للأهالي».

تنفيذ مشروع خط انحدار العوامر الغربية

ووجه المهندس حازم عاطف، مدير تنفيذ مشروع خط انحدار العوامر الغربية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تنمية الصعيد، والنقلة القوية التي أحدثتها هذه المشروعات وتوفير فرص عمل كثيرة للشباب، و«نحن في قرية العوامر الغربية بخط انحدار قطر 700 ملي، وتتكون من 12 كيلو متر طولي ونفذنا 95% من المشروع».

متبقي كيلو ونصف فقط

وأوضح المهندس محمد الفولي، مهندس بمشروع خط انحدار العوامر الغربية، أنه متبقي كيلو ونصف فقط من الأعمال للانتهاء من المشروع.